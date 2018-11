Most kezdik el írni Magyarország jövőjét

A Versenyképességi Tanács (VT) tagjai a közelmúltban kapták meg azt a bővebb szakmai anyagot, amely a versenyképességi javaslatcsomag alapját képezheti. Ebben a következő évek, a 2030-ig terjedő időszak fejlesztési irányait fogalmazták meg – mondta el a Világgazdaságnak Bársony Farkas, a tanács tagja. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) elnöke szerint a tanács hétfőn már az ütemezésről is egyeztetni fog a kormányzati képviselőkkel.

A kormányzat felhívására a választásokat követően több szervezet – az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is – saját versenyképességi javaslatcsomagot készített, de emellett a piaci szereplők is megírták javaslataikat – így az AmCham is letette az asztalra a saját, Együttműködés egy versenyképesebb Magyarországért című dokumentumát. Bársony Farkas szerint jó hír is meg rossz hír is, hogy az előzetesen vártnál sokkal több jó anyag készült - olvasható a Világgazdaság cikkében.

Így most nagyobb munkát kell végezni, de ennek nyomán egy mélyebb, jobban szintetizált, alaposabb javaslatcsomag készülhet.

A VT munkája két évvel ezelőtt a legsürgősebb, rövid távon érezhető javulást hozó intézkedések megfogalmazásával kezdődött, ennek köszönhetően például számos bürokráciacsökkentő lépés valósult meg.

Az intézkedések révén az ország ma már versenyképesebb, a növekedés tartós, a felzárkózás az EU átlagához folyamatos, ám az ütem gyorsítására és tartósságának biztosítására van szükség – emlékeztetett Bársony Farkas. A mostani munka nagyobb feladat, hiszen egy egységes, Magyarország hosszú távú versenyképességének javítását célzó megoldási javaslatcsomagot kell letenniük az asztalra.

A prioritásokat úgy kell meghatározni, hogy az azokban lefektetett célok mindenkor az adott helyzethez igazíthatók legyenek, épp ezért tartja fontosnak az AmCham elnöke, hogy a kiemelt célok között szerepel a nemzetközi kitekintés, a világban fellelhető jó gyakorlatok, növekedési sztorik adoptálásának elősegítése és az is, hogy folyamatos legyen a visszamérés.

Nyitókép: Pixabay.com