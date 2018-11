Fontos változás vár a Volán utasaira

Az új járművek 80 százaléka magyar gyártmány - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Hozzátette, a lépés illeszkedik a minisztérium buszstratégiájába, amelynek központi eleme a Magyarországon gyártott autóbuszok használata.

A most átadott új járművek Lórév, Gödöllő és Vác elővárosi közlekedését segítik majd.

Dávid Ilona, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette:

a már forgalomba került 115 autóbusszal együtt a következő időszakban összesen 201 modern jármű áll ütemezetten forgalomba 2019 április végéig.

A teljes flotta beszerzési értéke meghaladta a 17 milliárd forintot.

A későbbiekben akár hibrid, vagy teljesen elektromos buszokat is vásárolhatnak majd, tette hozzá az innovációs miniszter. Palkovics László hangsúlyozta, a közösségi közlekedésnek kényelmesnek, biztonságosnak, megfizethetőnek, környezetkímélőnek kell lennie.

A miniszter azt mondta, hogy

a tárca a közeljövőben összehangolja a vasúti és a buszközlekedést, de a napi munkában a vasút élvezheti az előnyt.

Dávid Ilona megjegyezte, komplex szolgáltatásokat kell kínálnia a közlekedési társaságoknak, amelyek miatt az utasok a közösségi közlekedést választhatják, mindezt úgy, hogy a szolgáltatás a legkevesebb károsanyag-kibocsátással járjon.

Palkovics László azt is bejelentette, hogy két éven belül Magyarországon is kiépül - amerikai mintára - az iskolabusz-hálózat rendszere. Az erről szóló előterjesztés hamarosan a kormány elé kerül és két éven belül meg is valósulhat.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor