A fogyasztók számára jó hír, hogy idén karácsonykor nem lesz drágább az ünnepi asztalra szánt pulyka, és általában sem emelkednek a baromfihús és -készítmények árai. A rossz hír, hogy 2019-től ezek a termékek drágulnak és nem is kevéssel - írta a Népszava. A lapnak Erdélyi István, a Magyar Pulyka Szövetség elnöke elmondta: "az ipar számára az áram díja 45-50, a gáz ára 25 százalékkal emelkedik jövőre, a takarmányárak is jelentősen drágultak de az elmúlt években megszokott 7-8 százalékos béremeléseket 2019-ben is elvárják a dolgozók".

A 2017-ben bevezetett 5 százalékos áfának köszönhetőn a pulykamellfilé kilója jelenleg csak 1690 forint, ám ez a kedvező ár 2019-ben nem tartható - tette hozzá.

Messzi országokban is toboroznak

A szövetség elnöke arról is beszélt, hogy egyre feszítőbb az ágazat munkaerőhiánya, egyre több a nyugdíjkorhatárhoz közeledő munkavállaló az ágazatban, és már a havi bruttó 300-350 ezer forintos fizetés sem vonzó a fiatalok számára. A hazai pulykatermelés 40 százalékát adó Gallicoop például 30 kárpátaljai magyar munkást vett fel, de többségük a magyar útlevél birtokában rövid úton továbbállt, ketten maradtak a cégnél – jegyezte meg Erdélyi István. Jelenleg indiai dolgozókkal igyekeznek enyhíteni a munkaerőhiányt. Eddig ők váltak be leginkább, de már toboroznak Mongóliában is - mondta.

Liba, kacsa Csorba Attila, a Baromfi Terméktanács elnök-igazgatója azt mondta a Népszavának, hogy a liba fogyasztói ára szeptemberben 2,8 százalékkal nőtt, míg a kacsa 7 százalékkal lett olcsóbb.

Nyitókép: Pixabay