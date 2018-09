Ez a gond a pályakezdőkkel - kutatás fiatalok körében

A szakmai alázatot és a kitartást hiányolják a leginkább a pályakezdőkből a HR-esek, miközben a fiatalok szerint éppen ezek a legfőbb értékeik - derül ki a Jobsgarden kutatásából, amelyben közel 700 pályakezdő munkavállalói attitűdjét vizsgálták, majd az így kapott eredményeket állították szembe a munkáltatói oldal elvárásaival.

Mint kiderült, ma már a személyes kompetencia számít a legfőbb értéknek a munkaadók szerint, akik egyébként számos tekintetben merőben másképp látják a fiatalokat, mint ők saját magukat. Arra is fény derült, hogy a diákok zöme szerint nem kapnak kellő tájékoztatást az iskolában a pályaválasztáshoz.

A személyes kompetencia fontosabb, mint a szakmai tudás – mondják az ideális munkavállalóra a HR-esek, akik a jövőben a legnagyobb változást ezen a területen várják. A megkérdezettek szerint az emberi oldal a leginkább meghatározó, míg a szakmai felkészültség csak a második helyen végzett. Az innovációra és az új generációra nyitott cégek keresik is az egyéniségeket, a tudással pedig úgy vannak, hogy azt majd házon belül megadják.

Fontos elvárás lenne a türelem, az alázat és a kitartás is a munkáltatók részéről, ám a mostani fiatalok mindent sokkal gyorsabban akarnak megkapni, mint a korábbi generációk, tisztában vannak az elvárásaikkal és nem félnek ezeket kinyilvánítani.

„A pályakezdők rövid időtávban gondolkodnak, szeretnének néhány hónap alatt karriert építeni, az előmenetelért azonban általában ennél többet kell dolgozni. Elsősorban izgalmas feladatokat keresnek, ezért sokszor komoly kihívást jelent fenntartani a motivációjukat. Elvárásuk, hogy mindig történjen valami, ezért egyes munkaadók felkínálnak és olykor kitalálnak újabb pozíciókat, feladatokat, hogy félévente megadhassák az előrelépés élményét a fiataloknak, akik szinte azonnal be is számolnak a hírről a közösségi oldalaikon. Amiben kimagaslóan jó ez a korosztály, az az önmenedzselés, ezt a munkaadók 70%-a is megerősíti” - mondja Paulovics Éva, a kutatást készítő Jobsgarden ügyvezető igazgatója.

Az egyes fogalmak mindkét félnek mást jelentenek

A munkaadók 64%-a véli úgy, hogy a frissdiplomásoknak nincs reális pályaképük és mindössze 15%-uk szerint vannak tisztában a munkahelyi elvárásokkal. A fiatalok viszont ennél jóval magabiztosabbak, 65 %-uk azt mondta, nagyon is tisztában van vele, hogy mi vár rá egy munkahelyen. Sokszor éppen ezért ódzkodnak a cégek attól, hogy teljesen pályakezdőt vegyenek fel, mert a minimális munkatapasztalat igénye olyan egyszerű dolgokat jelenthet, mint, hogy fel kell kelni minden nap, időben be kell érni, energiát kell fektetni egy cél elérésébe, akár rosszabb napokon is.

„Azt gondolom, hogy a fiatalok gyakran csalódnak. Mivel sokuknak nincs reális képe arról, hogy milyen a munka világa, gyorsan kiábrándulnak. Gyakran várják el maguktól, hogy pár hónap alatt látványos és gyors karriert fussanak be, és ugyan van, akinél ez valóban megvalósul, de jellemzőbb, hogy a folyamatos befektetés, a fejlődés és az idő hozza el a sikert. A többségük szépen halad, de sokszor ezt meg nem veszik észre és nem értékelik elég látványosnak. Izgalmat, állandó történést, egyre jobb pozíciót szeretnének, és ha ezt nem érzékelik, csalódottá válnak. Időnként előfordul olyan is, hogy valaki azért lép ki pár hónap, fél év után az első munkahelyéről, mert szerinte még pályakezdőként kezelik” - mondja Paulovics Éva.

A gyakorlattól eltérő elvárásokért nemcsak őket kell okolni, sajnos kevés valódi segítséget kapnak. Az iskolákban tartott pályaorientációs napot a kitöltők mindössze 15%-a tartotta hasznosnak, és kétharmaduknál vagy nem is volt ilyen, vagy ha igen, semmi értelmét nem látták.

A továbbtanulásban, a pályaválasztásban az internetről gyűjtött információknak van a legnagyobb szerepe, az összes megkérdezett 71 %-a a világhálóról tájékozódik,

aztán jönnek a barátok (63%), míg a család szerepe csupán 43%.

Az eddigiek alapján nem meglepő, hogy a munkahelyi beillesztésnél akad nehézség bőven, munkavállalóként elsősorban személyre szabott, visszajelzésen alapuló, rendszeres kommunikációval, lépésről lépésre illeszthetőek be a szervezetbe. Munkaadói oldalon a legnagyobb kihívást a már említett szakmai alázat és kitartás hiánya, valamint a motiváció fenntartása, és a generációs nehézségek jelentik. Megdöbbentő, hogy miközben a diákok közel 30 %-a érzi úgy, hogy a TOP5 skilljében szerepel a szakmai alázat, addig a munkaadók 70%-a szerint a fiatalok nem megfelelő mértékben alázatosak. Emellett a kitartást, a csapatmunkát, a segítőkészséget, a gyors tanulást és a folyamatok átlátását emelték ki, mint olyan értékeket, melyet ők tudnának adni a vállalatnak. Úgy tűnik, az egyes fogalmak mindkét félnek mást jelentenek.

