Nem készültek fel az építőipari vállalkozások az újlakások iránti növekvő kereslet kielégítésére, egyre nehezebb kivitelezőt találni, a határidők kitolódnak, és az árváltozások is komoly feszültséget keltenek a piacon – derül ki abból a felmérésből, amit Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) készített tagvállalatai körében. A felmérést szemléző Azénpénzem.hu gazdasági portál arról ír, hogy már most visszaveti az új lakásépítések elindítását az áfa 2019-es visszaemelése.

Egyre többen várnak ki az építtetéssel abban a reményben, hátha újabb lakásépítési ösztönzőket jelent be a kormány.

Az áremelkedések miatt sokan menekülnének ki a szerződéseikből. Az építőanyagok árai idén többségében 8-13 százalékkal nőttek, a személyi jellegű kiadások 13-21 százalékkal emelkedtek, és az egyéb költségek is 12-13 százalékkal drágultak. A vállalkozók hasonló áremelkedést várnak 2019-re is.

Így azoknak a cégeknek, amelyek korábban a 2016-os áron szerződtek, a megvalósíthatóság érdekében műszakilag át kellett szabniuk a létesítményeket a megrendelő egyetértésével, vagy meg kellett emelniük a vállalási áraikat.

Vannak, akik megegyezés híján próbálnak kimenekülni a szerződéseikből.

Az 5 százalékos újlakásáfakulcs 2019. december 31. utáni 27 százalékra visszaemelése a lap által megkérdezettek szerint a lakásépítési piacot összességében negatívan befolyásolja majd. Az építtetők megrendelési hajlandóságát az idei év második felére vissza is vetheti az áfaemelés, mert már nem biztos, hogy a most induló projekteket be tudják fejezni 2019 végéig. Sokan inkább kivárnak, hátha az év második felében újabb kormányzati bejelentések jönnek a lakásépítés támogatására, ösztönzésére - írja az Azénpénzem.hu.

