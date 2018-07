Párbeszéd a gazdaságról: jön a korrekció a tőzsdén is

Alapvetően a tőzsde azért jött létre, hogy a cégeknek újabb forrásbevonásra adjon lehetőséget, a tőzsdén keresztül ugyanis a világ összes befektetése elérhető - mondták az InfoRádió magazinműsorának szakértő vendégei, hozzátéve, hogy Magyarországon - részben a történelmi hagyományok, részben a privatizáció módja miatt is - a tőzsde részesedése a magyar lakossági megtakarításokból kevesebb, mint két százalék, miközben a kereskedést alapvetően négy nagyvállalat határozza meg.

Balásy Zsolt, a Hold Alapkezelő elemzője azt mondta: a tőzsde szerepe itthon egészen más, mint például az Egyesült Államokban.

"A tőzsde forgalmának a nyolcvan százalékát külföldi szereplők adják, és a belföldiek között is az intézményi befektetők a legmeghatározóbbak. A lakosság a befektetési jegyeken és alapokon keresztül is jelen van, de így is csak négy százalék a részesedése, ami borzasztó alacsony" - mondta Balásy Zsolt, és hozzátette, a Budapesti Értéktőzsde sokat tett elsősorban a kínálati oldal erősítése érdekében, hogy a vállalatoknak könnyebb legyen megjelenniük a tőzsdén, de a keresleti oldalon nem lát előrelépést.

Korányi G. Tamás tőkepiaci szakértő szerint a következő években Magyarországon is felértékelődhet a tőzsde szerepe.

"Optimista vagyok, 28 éve, mióta tőzsde van Magyarországon, mindig hiszem, hogy jó irányban halad a magyar tőkepiac. További cégeket fognak bevonni, a kisebb tőkeértékű végeknek, akár startupoknak is kínál kereskedési platformot. Ha nő a kínálat, az nyilván a keresletet is maga után vonja" - mondta Korányi G. Tamás, a kockázatok között említette viszont, hogy nem lehet tudni, a világ hogyan halad a következő három évben. Nagy veszélyt nem lát, de a jelenlegi az elmúlt 100-150 év második leghosszabb válságmentes emelkedése a világban, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek nem tartanak örökké.

"Lesz egy korrekció, amit amikor benne leszünk, válságként fogunk megélni, de nem lesz akkora, mint a 2008-as, de e lég nagy lesz. Ha ez a következő három évbe beleesik, akkor az átrendezi a magyar árfolyamokat is és a magyar papírok egymás közötti értékviszonyait is" - mondta az értékpapír-piaci szakértő.

