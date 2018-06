Sokan pórul járhatnak, ha így vesznek mobilt

Egyre több olyan panasz érkezik a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez, hogy valaki mobiltelefon vásárlás után döbben rá arra, hogy a készüléket nem a magyar piacra szánták, ezért nincs magyar nyelvű használati-kezelési útmutató, nincs magyar nyelvű menü, nincs gyártói garancia, csak forgalmazói – mondta Kispál Edit szóvivő.

Amikor pedig szembesül a fogyasztó azzal, hogy nincs magyar nyelvű menü, be sem lehet azt állítani, a kereskedő válasza az, hogy nem is ígértek ilyet a telefon hirdetésében. Azért olcsóbb a telefon, mert nagy tételben vásároltak más piacra szánt készülékeket, vigye el a vásárló egy szakemberhez a készüléket, aki majd megoldja ezt a problémát, vagy használja az angol nyelvű menürendszert. Olyan szélsőséges eset is előfordult, ahol kizárólag kínai nyelven volt elérhető a menü, azonban itt a fogyasztó volt figyelmetlen, mert a hirdetés ezt tartalmazta, csak nem olvasta végig alaposan a vásárló.

A vásárlások legtöbbször webáruházban történtek, vagy kisebb boltokban, a nagy hírközlési szolgáltatók által értékesített telefonok esetében ilyen jellegű panasz még nem érkezett – tette hozzá a szóvivő, aki szerint

körültekintően eljárva el lehet kerülni ezeket a hibákat.

A szóvivő kiemelte: szintén gyakran előfordul, hogy a telefon meghibásodása esetén a vásárlók nem nézik meg a jótállási jegyet, hanem a korábbról általuk ismert adott márkához tartozó szakszervizbe viszik a készüléket jótállás keretében történő javításra. A szerviztől kizárólag kijavítást lehet kérni, azonban a gyakorlatban ők állítják ki a cserére jogosító igazolást is, amit sok forgalmazó megkövetel a készülék esetleges cseréjéhez. Abban az esetben azonban, ha nem Magyarországon történt a forgalmazása az adott készüléknek, a gyártói szakszervizek kizárólag javítást vállalnak, nem fognak ilyen csereigazolást kiállítani. Sok esetben pedig nem is tájékoztatják a fogyasztót, hogy a jótállási jegyen milyen információk vannak feltüntetve.

Így fordulhatott elő az az eset, hogy a telefont már kétszer javította egy márkaszerviz, a harmadik javítást azért nem vállalta, mert már eltelt a vásárlástól számított egy év. A fogyasztó ezt követően fordult a kereskedőhöz panaszával, aki viszont azért utasította el a jótállási igényt, mert a jótállási jegyen világosan feltüntette, hogy nem gyártói hanem forgalmazói garancia van a termékre, melyik szervizben kell javíttatni, hova kell bejelenteni a hibát.

Az ilyen panaszok elkerülése érdekében alaposan tájékozódjuk a vásárlás előtt arról is, hogy magyarországi forgalmazásra szánt terméket vásárolunk-e – tanácsolja a szervezet szóvivője.