A településvezető közadakozásból származó pénzt, több tízezer eurót adott át az orosz fővárosban, katonai egyenruhában. Az államfő is megszólalt az ügy kapcsán, aki elvárja, hogy a háborús konfliktus egyik oldalán se jelenjen meg senki szlovák egyenruhában.

Vladimír Baran polgármester az orosz kurszki területre történt ukrán behatolás sértettjei számára hirdetett gyűjtést még augusztusban, Smilno község weboldalán. Az összegyűlt pénzzel, 52 ezer euróval pedig elutazott Moszkvába, ahol átadta azt a kurszki terület vezetőjének. Az eseményről a pozsonyi orosz nagykövetség és az orosz média is beszámolt.

