A magyarok által szívesen látogatott helyek közül Bulgária és Horvátország kezd egyre drágulni - mondta a Pénzcentrumnak Kelemenné Koltai Katalin, a Télen-Nyáron Utazási Iroda ügyvezető igazgatója.

Idén jelentős változás, hogy a szokásos helyszíneken túl, nagyon sokan utaznak el Egyiptomba, ahova szinte minden nap indul már chartergép, és Kelemenné Koltai Katalin elmondása alapján rendszeres, hogy pluszjáratokat is be kell iktatni a nagy érdeklődés miatt. Az utaztatási szakember szerint

a magyarok kezdik felfedezni Albániát mint úti célt, ami még mindig olcsó, különleges utazási célpontnak számít.

Törökországgal kapcsolatban tévhit, hogy a magyarok nagyon félnének azoktól a biztonsági kockázatoktól, melyeket sokan az országnak tulajdonítanak, jelenleg is sokan választják ezt a helyszínt nyaralásukhoz.

Dráguló országok

Horvátországban a 2018. májust megelőző egy évben 1,9 százalékkal nőttek az árak, de az élelmiszer és a nem alkoholos italok ára ennél valamivel alacsonyabb mértékben, 1,5 százalékkal emelkedett a Trading Economics adatai szerint. A hotelek és az éttermek árai ennél nagyobb mértékben, 3 százalékkal nőttek, a közlekedésért 4,1 százalékkal kell többet fizetni, mint tavaly, az alkohol- és cigarettaárak pedig átlagosan 2,9 százalékkal emelkedtek. Az országba utazó magyarok számára fontos lehet, hogy a horvát autópályákon idén is kell tízszázalékos szezonális (nyári) felárat fizetni - az érvényes tarifákról itt írtunk.

Plusz hat százalék az árfolyamok miatt

Ezen túl pedig még az sem nevezhető a nyaralók szempontjából szerencsésnek, hogy egy év alatt 41-41,5 forintról 44 forint közeli szintre emelkedett a kuna ára, tehát már csak emiatt is 6 százalékkal többe kerül egy horvátországi nyaralás, mint 2017-ben.

A forintnak nem csak a kunával szemben volt gyenge éve. Egy euróért 305 forintot kellett adni tavaly nyáron, most pedig már 324-et, ez pedig a Görögországba, Spanyolországba, Olaszországba, Ausztriába és Németországba indulókat is érinti. Az árfolyamváltozás önmagában 6 százalékos áremelkedést hoz ezeken a helyeken forintban. Az infláció ezekben az országokban 1-2 százalékos áremelkedést okozott.

Az eurózónán kívül található Románia (így pedig Erdély is), ahol 5,4 százalékkal nőttek az árak a 2018. májust megelőző egy évben, az árak emelkedését ráadásul forintban még fokozza is, hogy tavaly nyáron még 66,5 forint volt egy lei, most pedig már 69,5 forint. Ez az árfolyammozgás már önmagában 4,5 százalékos áremelkedéshez vezet forintban.

Az árfolyamok alapján Törökország nyer

A népszerű országok közül Törökországba érdemes mennie annak, aki a tavalyi árszintnél olcsóbban szeretne nyaralni. A török líra értéke ugyanis egy év alatt 78 forintról 59 forintra zuhant, ami 24 százalékot meghaladó gyengülés, az infláció mértéke viszont ettől jelentősen elmaradt, a 2018. májust megelőző egy évben 12,15 százalékos volt.

Azt is bele kell kalkulálni az utazásba, hogy a turistákat jellemzően érintő közlekedési költségek 20 százalékkal emelkedtek, ugyanakkor a nem alkoholos italok és élelmiszerek ára csupán 11 százalékkal nőtt, a hotelek, kávézók, éttermek árai 12,51 százalékkal emelkedtek, cigarettáért és alkoholos üdítőért pedig csupán 1,05 százalékkal kell többet fizetni, mint tavaly..

Vagyis ha tavaly 100 lírát kellett fizetnünk egy hotelszobáért, akkor most jellemzően 115-öt kell, de tavaly 100 líráért még 7800 forintot, idén viszont 115 líráért csak 6785 forintot kell fizetni, tehát a magyarok pénze 13 százalékkal lett ebben a szektorban értékesebb, mint egy évvel korábban.