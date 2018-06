Nagy gond Európában: sok helyen lehetetlen a bankkártyás fizetés

Az Egyesült Királyságban és Európában az ügyfelek nem tudtak fizetni Visa kártyájukról vásárlásaikért, hálózati hiba miatt - írja péntek este a BBC.

Sokan arról számoltak be, hogy a szupermarketekben és a benzinkutaknál hatalmas sorok alakultak ki, mivel a Visa tranzakciókat nem lehet feldolgozni.

A bankok tájékoztatták az ügyfeleket, hogy az ATM-ekből a készpénzfelvételt nem érinti a probléma.

A Visa azt közölte, hogy a probléma megoldására törekszik. A Mastercard és az American Express hálózata nem érintett.

A probléma Berlinben is jelentkezett.

We are aware some customers are experiencing Visa debit card issues. This is impacting multiple banks across Europe. We will update when we know more. Cash withdrawals can be made at any BOI ATM.