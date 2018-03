Lenyomja a webvásárlást a bevásárlóturizmus

Öt év alatt a duplájára nőtt a magyar bevásárlóturisták által elköltött pénz. A legnagyobb összeget, 50 milliárdot Ausztriában hagyták tavaly.

Mariahilfer Strasse, Shopping City Süd, Designer Outlet Parndorf az elmúlt jó néhány évtized és napjainknak is jellegzetes bevásárló célpontjai a magyar shoppingolók számára. Az osztrák boltokban régen sem voltak nyelvi nehézségei a betérő magyar vásárlóknak, igaz, többet kellett mutogatni, mint ma. Napjainkban azonban a magyar eladók egy része - feltehetően nem csekély számban - az osztrák boltokban dolgozik.

A blokkk.com felmérése szerint

a bevásárlóturizmust döntő részben négy ok befolyásolja.

A határon túli ár, a valuták árfolyama, az utazás költsége, valamint a vásárlók kalandozási vágya, a vadászösztön is, az új vásárlási élmény kergetése. Utóbbi azért is fontos, mert a weben utazgatás nélkül is bármi megvásárolható a határokon túlról, ha az olcsóbb, szebb, jobb, vagy éppen nincs itthon. De nem lehet eltagadni azt sem, hogy van olyan fogyasztási cikk, amire a magyar vásárló azt mondja: külföldön jobb minőségű.

Az elmúlt öt esztendőt vizslatva a kiindulópont, hogy

a kifejezetten bevásárlási céllal kiutazók egy napra mennek el shoppingolni.

Ezeknek a bevásárlóutaknak a száma a 2013-as szinthez képest két évig csökkenő összegeket mutatott, majd 2016-ban növekedésnek indult és tavaly már meghaladta a 2013-as szintet.

Az elmúlt fél évtizedben nagyot ugrott a bevásárlóturizmus, különösen az elmúlt két esztendőben, amikor az értéke megkétszereződött.

A 2013-as 52,1 milliárd forint,

a 2014-es 51,1 és

a 2015-ös 54,7 milliárd forint értékű külföldi vásárlás után

2016-ban nőtt látványosan az összeg: 82,3 milliárdos költést regisztráltak, amit

2017-ben 96,6 milliárd forintos vásárlási érték követett.

Az egynapos bevásárlótúrákhoz hozzászámolva a többnapos bevásárlóutak néhány milliárdját,

a bevásárlóturizmus költekezési mérlege túllépte a 100 milliárd forintot 2017-ben.

A kétszeres növekmény pedig számottevő ütem, az érték pedig nagyobb annál az 50 milliárdos becsült adatnál, mint amennyit a weben külföldi áruházakból vásárolunk.

Ausztriában az átlagos bevásárló turista egy kiruccanáskor 25 ezer forint körül költekezik, a Szlovákiát választók feleennyit.

Nyilván nagyok a különbségek egy-egy bevásárlás között, ha azt nézzük, hogy valaki átkerékpározik a határ túloldalára, például az ottani sarki fűszereshez, vagy esetleg valamilyen nagyobb értékű műszaki cikkre vadászik.

Ausztriában 2013-ban 25,5 milliárd forintot, majd folyamatos emelkedés után tavaly 47,8 milliárd forintot költöttek honfitársaink. A második helyen Szerbia áll, ott 2017-ben 17,2 milliárd forintot költöttek a magyarok (szemben a 2013-as 2,9 milliárddal), míg a harmadik helyen álló Szlovákiában csökkent a költés: 2013-ban 15,3, 2017-ben 14,5 milliárd forintot regisztrált a KSH.

A blokkk.com kitér arra is, hogy 2017-ben

a Magyarországra bevásárolni érkező turisták 177 milliárd forintot költöttek el.

Összesen 1.832 milliárd forintot költöttek nálunk, ennyi volt a magyar turizmus teljes bevétele az ideérkező külföldiektől.