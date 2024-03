Felhívást tett közzé a Nébih, várják a húsvéti mesterműveket

A Maradék nélkül program a tudatos ünnepi készülődés jegyében idén is meghirdeti a Húsvét zöldítő pályázatát, amire április 5-ig várják a pályaműveket három – tojásfestés, locsolóversírás, maradékmentő receptek – kategóriában.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2016-ban indította el Maradék nélkül programját az Európai Unió LIFE programjának támogatásával, amely azóta Magyarország nemzeti élelmiszerpazarlás-megelőzési programjává nőtte ki magát. Ennek keretében élelmiszer-pazarlás elleni tanácsokat osztanak meg, és egyben gyűjtenek is – mondta az InfoRádióban Kasza Gyula.

Voltaképp a Húsvét zöldítő pályázat is erről szól: minél több embertől szeretnénk fenntartható tojásfestési praktikákat összegyűjteni. „Persze az sem mindegy, hogy mit festenek a tojásra, várjuk a szellemes motívumokat.” A locsolóversek esetében a cél, hogy azok elgondolkodtassanak másokat, vagy legalább megnevettessenek, és ezzel hívják fel a figyelmet az élelmiszer-pazarlás megelőzésre – mondta a programvezető. A harmadik kategória a maradékmentő receptek népszerűsítésének ad teret: itt olyan kreatív – fotóval dokumentált – recepteket várnak, amelyek elkészítéséhez a húsvéti maradékokat használták fel a pályázók. A nyertes pályaműveket a Nébih jövőre egy hulladékmentes húsvéti receptgyűjteményben kívánja megjelentetni – ismertette a szakember. Annál is inkább, mert a Nébih tavaly augusztus 20-ra megjelentetett, a Kenyér második élete című szakácskönyve is nagy népszerűségnek örvendett a letöltési számok alapján.

A programigazgató a tojásfestést, -díszítést illetően kitért arra is, hogy ezekhez maradékokat is fel lehet használni, például a céklának és vöröskáposztának, vagy a beáztatott vöröshagyma héjának a leve mind-mind kiválóak erre a feladatra. Viszont ha már tojást festünk, akkor érdemes kitérni arra is, hogy mi lesz a sorsa a tojásoknak – jegyezte meg Kasza Gyula. Főtt tojást a festés után két óránál többet ne tartsuk szobahőmérsékleten, mert onnantól kedve az élelmiszer-biztonsága, vagyis a fogyaszthatósága már erősen véleményes, vagyis a locsolóvárás szüneteiben kerüljenek vissza a hűtőszekrénybe. Amennyiben nem zöldséglevelekkel festünk, mindenképpen ételfestéket használjunk, mert a mérgező anyagok át tudnak szivárogni a héjon, és a tojás elfogyasztása betegséghez vezethet – húzta alá.

A pályázóknak érdemes lehet amúgy ellátogatniuk a maradeknelkul.hu-ra, ahol a Nébih által javasolt praktikák is megtalálhatók, amik továbbgondolhatók, továbbfejleszthetők a pályázatoknál.