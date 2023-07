Cerberus miatt földi pokollá változik Dél-Európa, 50 fok körüli meleg is lehet

Péntektől kezdve Európa földközi-tengeri országai egyes részein a hőség a 48 fokot is elérheti a régiót sújtó magas légköri nyomású, az antik görög mitológia alvilágának kapuját őrző háromfejű kutyáról, Cerberusról elnevezett rendszer érkezése miatt. A forróságot hozó légköri rendszer Észak-Afrika felől érkezett.

A hőhullám sújtotta országok vészhelyzeti intézkedéseket készítettek elő. Athénban és más görög városokban az állami munkahelyeken és számos magánvállalkozásban változtattak a munkaidőn, hogy a legmelegebb órákat elkerüljék, a klimatizált helyeket megnyitották a lakosság számára.

A Cerberust nyomon követő ESA arra figyelmeztet, hogy a hőhullámot Európa északi részei is érezni fogják. „Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban és Lengyelországban komoly hőhullám várható, Szicília és Szardínia szigetén 48 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet” – áll az ESA friss közleményében.

After the hottest June on record, July is not looking so fresh either. ?️



A major heatwave is predicted to rise temperatures as high as 48°C.



This map shows Land surface temperatures reaching 46°C in Rome and Madrid, and 47°C in Seville.#Cerberus

? https://t.co/lEwVxkecb2 pic.twitter.com/LAyKdL4LDF