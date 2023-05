Siessen, ma még tavalyi áron strandolhat egy népszerű fürdőben

A gyermeknapi programokon túl tavalyi árakkal várta és várja még hétfőn is a vendégeit a debreceni Auquaticum strand - írja a Termalonline. Ez azt jelenti, hogy egy felnőtt belépő 4600 forintba kerül, míg a nyugdíjas/diákjegy 3900-ba.

Keddtől a felnőttjegy már a 5400 forintba kerül majd. A nyugdíjas és diákjegy 4500-ba.

A szakoldal arról is beszámol, hogy a héten három, viszonylag olcsó termál strand is kinyit. A Tapolcai strandfürdő Veszprém megyében, a mezőberényi Kálmán fürdő és a Pest megyében található Tóalmás gyógyvizes strandja is várja majd a látogatókat júniustól.

Az első helyen 2400, a másodikon 1500, a harmadikon 2000 forintba kerül egy felnőtt jegy.

A napokban számoltunk be arról, hogy brutálisan megemelkedtek a balatoni strandárak. Van, ahol 700 forintottal. A részletes listáért kattintson ide!

Fotónk illusztráció.

Nyitókép: Fotó: csepeli strandfürdő