David Beckham Netflix-dokumentumfilmben beszél mentális betegségéről

Családja már alszik, ő pedig még órákon át takarít a lakásban, árulta el David Beckham, az angol válogatott 47 éves egykori csapatkapitánya - írja a The Guardian.

"Amikor már mindenki ágyban van, akkor körbejárok, letakarítom a gyertyákat, a lámpákat a megfelelő fokozatra állítom, és ügyelek arra, hogy mindenhol rend legyen. Utálok reggel arra lejönni, hogy a pulton ott vannak a csészék, tányérok és hát még a tálak is. Lekaparom a gyertyaviaszt, megtisztítom az üveget, ezt utálom igazán, hogy bekormozza a gyertya. Tudom, furcsa" - árulta el Beckham.

A filmesek elismerően nyilatkoznak arról, milyen tiszta a konyhája, mire ő azt válaszolja, szerinte senki sem ismeri el, milyen szép rendet tart, amire válaszul

Victoria Beckham megjegyzi: férje tökéletes, és elismeri, amit csinál.

Az egykori válogatott futballista belátja, hogy nagyon fárasztó az a takarítás, amit nap mint nap elvégez, de mint mondja, nem tudja abbahagyni.

KAPCSOLÓDÓ David Beckham miatt darált le 10 ezer fontot egy angol komikus Az önmagát queerként azonosító Joe Lycett a melegikonként számon tartott David Beckham katari vébénagyköveti pozíciója...

Beckham korábban is beszélt már OCD-jéről: a Daily Mailnek azt árulta el, hogyan rendezi el ruháit és a magazinokat teljesen szimmetrikusan. Arról is beszélt, hogy azért készíttet újabb és újabb tetoválásokat, mert a fájdalom megszállottja. Az ITV tévécsatornának 2006-ban adott interjújában is beszélt betegségéről.

"Van ez a kényszerbetegségem, amely miatt mindent egyenes vonalban kell elhelyeznem, vagy mindennek párban kell lennie. A Pepsi-dobozokat a hűtőben párosával helyezem el, ha eggyel több van belőlük, akkor egy másik szekrénybe teszem valahova... mindennek tökéletesnek kell lennie" - mondta el akkor.

A Beckhamről készített dokumentumfilmet tavaly júliusban jelentette be a Netflix, eddig nem látott felvételek és vadonatúj interjúk is láthatók lesznek majd benne, melyekben családtagjai és barátai is megszólalnak.

Nyitókép: MTI/EPA/Hannah McKay