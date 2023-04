Időjárás: nagy változás közelít

Délkelet- és Közép-Európa időjárását továbbra is ciklonális mező alakítja, így Európának ezen részén többfelé fordul elő eső, zápor, elszórtan zivatarok is kialakulnak. A kontinens többi részén ugyanakkor döntően anticiklonális hatások érvényesülnek, így másutt általában csapadékmentes az idő, de a napos területek mellett rétegfelhővel borított tájak is vannak. A legmagasabb nappali hőmérséklet Közép-Európában jellemzően a sokéves átlag alatt, máshol a körül alakul. Igazán meleg csak az Ibériai-félsziget délnyugati felén van, ahol helyenként már 30 fokos csúcsértékek is előfordulnak.

Kedd estig a Kárpát-medence időjárását továbbra is az említett ciklonális mező alakítja.

Erősen vagy közepesen felhős idő valószínű rövidebb-hosszabb napos időszakokkal. Napközben szórványosan valószínűek záporok, délen egy-egy zivatarra is van esély, de az ország északi felén kora délutántól kezdve már nem valószínű csapadék. Az északi, északkeleti szél élénk, a nyugati megyékben és az északkeleti harmadban időnként erős lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.

Nagy Friderika meteorológus arról beszél a videóban, hogy megnyugszik a hét közepén a légkör, csökken a csapadék mennyisége, a hétvégén már 20 fok is lehet.

