Hózáporok nyomulnak a viharos szél nyomában országszerte – fotók, videók

Hózáporok sokasága mozog nyugaton és a középső területeken – írja az Időkép.

Hétfőn megdőlt a napi szélrekord országosan és Budapesten is. A portál arról számolt be kedd délután, hogy már kicsit veszített az erejéből a szél, de továbbra is eléri a viharos fokozatot, a Dunántúlon 70-80 km/h közötti lökéseket is mérnek.

Havazott Budapesten is még délelőtt, de ellentétben sok más pontjával az országnak, ott nem maradt meg a hó.

A Balatonnál így követték egymást a hózáporok gyors egymás után:

És nem csak hóval találkozhattak e március végi nap járókelői, hiszen helyenként jókora hódarazáporba is bele lehetett szaladni.

Bmw525tds izsáki felvétele az Időképről:

Mozgóképen a hódarásodás:

(Nyitóképünkön havazás Nyíregyházán, a Krúdy Gyula utcában 2023. március 28-án.)

