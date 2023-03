Gomolyfelhők hoznak új színt az égre, és már látszik, mikor jön a nagy változás

A nedvesebb léghullámok Európa belső területeit is elérték, Olaszország fölött egy légörvény is kialakult, arrafelé és a Balkán-félsziget nyugati részein több helyen esik az eső. Ezzel szemben Délnyugat-Európában anticiklonális hatások érvényesülnek, így napos idő jellemző. A száraz levegő miatt főként az Ibériai-félszigeten nagy a napi hőingás, hajnalban gyenge fagy is előfordul, majd délutánra 20 fok köré melegszik fel a levegő. Skandinávia északi részein és a Kelet-európai-síkságon napközben is 0 fok körül alakul a hőmérséklet.

A Kárpát-medence fölé is nedvesebb levegő érkezett, emiatt több a felhő, de jelentős csapadék nem várható.

Hazánkban a felhőátvonulások mellett általában sok napsütés várható. Helyenként – nagyobb eséllyel az Északi-középhegység és az Alföld területén – várható zápor, egy-egy zivatar, több helyen kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között valószínű, de az Észak-Dunántúlon enyhébb is lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között várható.

Páll Márton meteorológus a videóban elmondja, hogy pénteken érkezik egy hidegfront, és az nagyban meghatározza a hétvége időjárását.

