Két változás jön egy napon belül - csütörtöki időjárás

Nyugat felől újabb frontok érkeztek a szerdai szuper idő után, amely csapadékrekordos napot váltott.

A hajnali fagy mentén van esély, hogy reggel ónos eső okoz gondokat a közlekedésben is, ám napközben gyorsan javulnak a látási viszonyok, a felhőzet szakadozik, a hőmérséklet is gyorsan emelkedik és a nap is kisüt, 8-12 fok lesz a csúcs. Budapesten 9 fok lesz árnyékban - legfeljebb.

A nap második felében újabb felhőzet hoz csapadékot, és pénteken is borongós idő várható, a hétvégén 7-8 fok és nyugodt idő lesz.

