A Volkswagen vadonatúj csúcsmodellje akár 700 kilométert is megtehet egy töltéssel

A 4940 milliméter hosszú lépcsőshátú modell a Volkswagen-konszern elektromos típusokhoz kifejlesztett MEB-padlólemezére épül csakúgy, mint a cégcsoport aktuális villanyautói. Az új modell akár 700 kilométert is képes lesz megtenni két feltöltés közt. Bár hivatalos adatokat nem közöltek az akkumulátorokról, ehhez az értékhez 70 kilowattórát meghaladó kapacitásra lesz szükség – írja a Telex.hu.

A takarékossági szempontot erősíti az is, hogy a karosszéria nem emelt hasmagasságú, és az ívelt tetővonalnak és a zárt orrkialakításnak köszönhetően 0,23 a légellenállási együtthatója. A klímaberendezése a különböző indítókártyákat az autóhoz közelítve eltérő beállításokkal kezdi felfűteni, vagy lehűteni az utasteret. Menet közben akár hangvezérléssel is megváltoztatható lesz a légbefúvás iránya, intenzitása, illetve hőmérséklete. A kormány és ülésfűtés fokozatai vezérelhetők az utasteret domináló, fekvő formátumú, 15 colos központi kijelzőről is.

A vezető látóterében mindössze egy szűkített információközlésre alkalmas műszerfalat találunk.

A műszerfallal a tervezők célja az volt, hogy a vezető menet közben inkább a szélvédőre vetített kiterjesztettavalóság-funkcióval ellátott head-up displayre, és persze a forgalomra figyeljen. Facebook/ Caricarz.com

A mostani generációnál lényegesen nagyobb villanyautóból eleinte csak hátsókerékhajtású, egymotoros, 170 lóerős változatot dobnak piacra Kínában, Európában és az Egyesült Államokban. Később lesz kombi, illetve kétmotoros, összkerékhajtású verzió is, akár 300 lóerőnyi motorteljesítménnyel.

Az ID.7 tágas belterű, hiszen 2970 milliméteres tengelytávja jelentősen meghaladja a Passatét (2791 mm), illetve legfontosabb versenytársáét, a Tesla Model 3-ét (2875 mm). Talán nemcsak a méretekkel, de az 50 ezer euró alatti indulóárral is szeretne felzárkózni Elon Muskékhoz, de a cégnek számolnia kell a Hyundai Ioniq 6-tal is, hiszen a dél-koreai villanyautót nagyon hasonló elvek szerint tervezték és szintén az idei év sikermodellje lehet.

A Las Vegasban kiállított Volkswagen villanyautó negyvenrétegű, tarka álcafényezése elektrolumineszcens festékkel készült. A fényezés vezetőképes és szigetelő rétegekből áll, így bármely területe tetszés szerint fénybe borul, vagy elsötétül a bemutatón. Az új villanyautó hivatalosan a második negyedévben mutatkozik be, indulóára pedig 50 ezer euró, vagyis húsz millió forint alatt maradhat, vagyis nagyjából a felsorolt versenytársak közelébe esik majd.

Nyitókép: Facebook/ Caricarz.com