Takarékos mosás és főzés a rezsipánikban

Manapság mindenki azt figyeli, hol tud spórolni energiafelhasználásán, a Portfolio összeállításából most az derül ki, hogyan használjuk a mosógépet – és más hasonló háztartási eszközöket – jól is és energiatakarékosan is.

A háztartásban természetesen a fűtéssel spórolható a legtöbb pénz (63,7 százalék – Eurostat 2020), de a vízmelegítéssel élő eszközök is sokat fogyasztanak (minden hatodik forint).

Tippek a mosógéphasználathoz:

várjuk meg, míg megtelik a gép, csak akkor indítsuk el

jól nézzük meg, mihez elég a 30 fokos mosás (pl. anyag, kevésbé szennyezettség)

sokszor elég a rövid program, áztatáshoz pedig kiváló az összegyűjtött fürdővíz is

vannak ruhák, amelyeket nem szükséges mosni, elég szellőztetni

viseljünk takarításhoz, főzéshez kötényt

ecetes öblítéssel növeljük a mosógép élettartamát, a szűrőből is könnyen kijön a vízkő így.

Az összeállítás kitér még a szárítógép fogyasztására, annak mérésére is, illetve javasolja inkább a mellőzését.

Mosogatógépek: ne pazaroljuk a vizet előöblítésre, az utóbbi 10 évben gyártott masinák már mindent tudnak. Ha mégis öblítenénk, hideg vízzel tegyük - javasolják a Tudatos Vásárlók Egyesülete szakértői.

Bojler: ha nem vagyunk otthon, ne melegedjen a víz, vagy ne olyan hőfokra, az 50-60 fok eleve elég is. Ha eléri életkora a 15 évet, ajánlott a csere, egyébként pedig évente egyszer a vízkőtelenítés.

Sütő, főzőlap: az edény mindig illeszkedjen a főzőlap méretéhez, különben energia megy kárba. A sütés utolsó öt percében pedig már ki lehet kapcsolni a sütőt. Kerámia vagy üveg sütőedény használata javasolt, jobban tartják a hőt a fémeknél. Egyszerre többet süssünk-főzzünk, ne kelljen külön-külön a sütőt melegíteni.

Vízforraló: csak annyit forraljunk, amennyit kell. Ma a háztartásokban naponta fél liter vizet feleslegesen forralnak fel.

A vasalást pedig teregetés előzze meg, azzal is spórolhatunk. Ráadásul csak az ingeket kell (jellemzően). Hűtő A fagyasztó álljon -18 fokon, a hűtő 5 fokon, ettől eltérni nagy energiakülönbséget jelent. Ne érje a hűtőt hőhatás, a hátoldala legyen mindig tiszta. Folyadékot benne mindig lefedve tároljunk.

Nyitókép: Pixabay