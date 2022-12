Kiadták a javítást a bosszantó Windows-frissítési hibához

Már november elején reagált arra a Microsoft, hogy a szeptember végén kiadott, 22H2-es frissítőcsomag telepítése után sokaknak romlott a gépe teljesítménye, például egyes játékok is szaggatni kezdtek. Részlegesen letiltották az automatikus frissítést és a manuális telepítést sem javasolták.

A redmondi cég nem részletezte, hogy pontosan mely alkalmazások és játékok esetében merültek fel a kellemetlen jelenségek, de például sok Nvidia-videokártyát használó windowsos tapasztalt problémákat a játékaival.

A hwsw.hu most azt írta, hogy a korábbi GeForce Experience kiadás után most megoldódhattak az Nvidiások problémái is: a frissítést már telepített felhasználók most már elérhetik a - frissítési előnézetben kiadott - KB5020044-es javítócsomagot a Windows Update szolgáltatáson keresztül.

Nyitókép: Pixabay