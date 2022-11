Díjazták a világ legjobb síparadicsomait – itt a lista

A svájci Verbier nyerte 2022-ben a World Ski Awards-on a "Világ legjobb síterepe" címet – írja a sielok.hu. Emellett díjazták a legjobb utazásszervezőket, síszállásokat és a sípiacon dolgozó egyéb szolgáltatókat is. A világ legjobb lifttársasága az ausztriai Kitzbühel Bergbahn AG lett, a legjobb freestyle terep pedig a svájci LAAX Ski Resort.

Svájc tartolt szállás fronton is: ők vitték el a legjobb ski hotel, a "legzöldebb" ski hotel és a legjobb ski chalet díjat. A legjobb üdülőház díját a svájci Chalet Zermatt Peak nyerte:

Not only voted the Best Ski Chalet in Switzerland, but also in the World for 2022. This is Chalet Zermatt Peak. Where you can enjoy a lifestyle of choice, luxury and relaxation, without having to lift a finger.



