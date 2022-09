Rossz hírt kaptak a repülővel utazók

Még a gyakorlott utazók számára is örökkévalóságnak tűnő perceket jelent az, amikor turbulenciát tapasztalnak repülés közben: a jelenséget az okozza, amikor a gép egymásnak ütköző, nagyon eltérő sebességgel mozgó légtömegeken repül át.

A halálos áldozattal nem járó repülőgépeket érintő balesetek okai közt a turbulencia áll vezető helyen a CNN cikke szerint: csak Amerikában évente 500 millió dollárnyi kárt okoz a jelenség.

A legerősebb turbulencia az igazán veszélyes

Nem mindegy természetesen, milyen erősségű turbulenciáról van szó: hármas skálán lehet leírni, milyen turbulenciáról van szó.

Az enyhe turbulencia mellett folytatódhat az ételfelszolgálás, még lehetséges közlekedni a folyosón is, bár ebben jelentkezhetnek nehézségek. A biztonsági övet enyhén terheli ez.

A közepes turbulencia határozottan megterheli a biztonsági öveket, bármi, ami nincs rögzítve, elmozdul, a járás nehézkes; a légiutas-kísérők helyükön kell, hogy maradjanak.

A súlyos turbulencia erősebb, mint a gravitáció, így az üléshez szoríthat, aki nem viseli a biztonsági övét, azt az utastérben dobálja. Ez az a fajta turbulencia, amely súlyos sérüléseket okoz, akár csontokat is eltörhet.

Amerikában a légi közlekedésben most évi

65 ezer esetben a közepes és 5000 esetben a súlyos turbulenciával szembesülnek.

Ám ez a szám nőni fog, mivel a klímaváltozás a turbulenciák kialakulására is hatást gyakorol. A következő évtizedekben a súlyos turbulenciák száma megkétszereződhet, de akár meg is háromszorozódhat Paul Williams, az angliai Readingi Egyetem légköri tudományok professzora szerint.

Van egy különösen veszélyes turbulenciatípus

A számítógépes szimulációk, amelyeket később megfigyelésekkel is megerősítettek, a turbulenciának egy olyan típusát emelik ki, amelyet tiszta levegő turbulenciának neveznek, és amely nem kapcsolódik semmilyen látható jelenséghez, például viharhoz vagy felhőhöz.

A szokásos turbulenciától eltérően hirtelen csap le, nehéz elkerülni.

2050-2080 közt ez a típusú turbulencia nagyon általánossá válhat a legforgalmasabb légi utakon.

Ettől ugyanakkor nem válik veszélyesebbé a repülés.

"A repülőgépek nagyon magas szintű specifikációk szerint készülnek, és a legrosszabb turbulenciákat is képesek elviselni, amelyekkel valaha is találkozhatnak, még a jövőben is, ezért ettől nem fognak lezuhanni. Ám míg jelenleg tíz percnyi turbulenciára lehet számítani egy transzatlanti járaton, ez néhány évtizeden belül 20-30 percre emelkedhet" - mondja Williams. Mindez azzal is jár, hogy gyakrabban kapcsolják majd be a biztonsági övek becsatolására szolgáló jelzést, kevesebbet lehet mozogni a hosszú repülőutakon.

Szabályoknak is kellene változniuk

Az utaskísérők ugyanakkor kitettebbek maradnak a légörvényeknek. A turbulenciában megsérülők 80 százaléka most is légutaskísérő, nekik sokszor akkor is súlyos kocsikat tologatva kell dolgozniuk, amikor a légköri viszonyok turbulensek.

"Vannak olyan légiutas-kísérőink, akiket a turbulencia többször a plafonig dobott, majd onnan vissza a padlóra, nekik csontjaik törtek. A folyosón álló emberek a be nem jelentett turbulenciák miatt olyan sérüléseket szereztek, melyek miatt évekig nem dolgozhattak, vagy teljesen elvesztették munkaképességüket" - mondta Sara Nelson, a United Airlines 26 éve dolgozó légiutas-kísérője, aki szerint egyes, a repüléssel kapcsolatos előírásoknak is meg kell változnia a gyakoribb turbulenciák miatt. Például

a szüleik ölében utazó két év alatti gyerekek elhelyezkedését nagyon balesetveszélyesnek tartja.

"Nemcsak a gyerekek sérülhetnek meg, hanem azok is, akiknek nekicsapódnak. Az autókban használt gyereküléshez hasonló rendszerre volna szükség a repülésben is" - vélekedett.

Nyitókép: Pexels