Élvezzük ki a hétvégi meleget, utána kíméletlen hőség tör ránk

Az Ibériai-félszigeten tovább tombol a hőség, továbbra is nagy területen mérnek 40 fok feletti csúcsértékeket, illetve 44, 45 fok is előfordul. A térség időjárását meghatározó anticiklon mentén szinte alig történik változás. Az említett magasnyomás peremén viszont egy hidegfront húzódik, amely mögött hűvösebb levegő áramlik kontinensünk középső, illetve északkeleti felére. Ennek hatására Franciaország és Lengyelország részén már vissza is esett a hőmérséklet.

A Kárpát-medence időjárását szombat estig a már említett hidegfront határozza meg, ennek hatására hűvösebb léghullámok érkeznek, és megtorpan a melegedés.

Hazánkban szombaton a kora délelőtti órákban még napos idő valószínű, majd egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, átmenetileg össze is állhatnak a gomolyok. Egy-egy gyenge futó zápor lehet, de számottevő csapadék nem lesz. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, főként szombaton több helyütt meg is erősödik. Zivatarok mentén is lehet átmeneti szélerősödés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul, de az északi völgyekben, hidegre érzékeny területeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 27 és 33 fok között várható.

Mint Gaál Áron meteorológus a videóban elmondja, a hétvégi kellemes nyári meleg után a jövő héten erősödik a forróság. Igaz, Angliában is 40 fokos hőséget várnak a napokban.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán