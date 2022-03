Kezdődik a kirándulószezon, máris tarthatunk a kullancsoktól – ezekre figyeljen

Európában a kullancs által terjesztett betegségek, fertőzések tekintetében Magyarország közepesen fertőzött országnak számít. Az elmúlt évek enyhe téli időjárása viszont kimondottan kedvezett a kullancsok áttelelésének, így akár egész évben nagyobb valószínűséggel találkozhatunk velük – figyelmeztetett Póta György házi gyerekorvos.

A szakember elmondása alapján két olyan a kullancsok által terjesztett betegség van, amely az emberek esetében nagy mértékben jelentkezhet és veszélyes.

Az egyik a Borellia nevű baktérium által terjesztett Lyme-kór,

a másik pedig az FSME-vírus által kiváltott agyvelőgyulladás.

Utóbbi ellen oltással lehet védekezni, előbbi esetében pedig gyógyszerrel, miután egy baktériumról van szó – tette hozzá Póta György.

A gyerekorvos elmondta azt is, ha a kullancscsípés helyén kokárdaszerű bőrpír jelenik meg, akkor az Lyme-kórra utal, és azonnal orvoshoz kell fordulni. A vírusos agyvelőgyulladás esetében viszont bonyolultabb a helyzet, ugyanis – mint oly sok más vírusnál is – a legelső tünetek teljesen hasonlók a szezonális légúti betegségek szimptómáihoz. Ennek esetében néhány nap után viszont nem hogy megszűnnének a tünetek, hanem hirtelen egyre fokozódó idegrendszeri panaszok is jelentkeznek:

kínzó fejfájás,

kettős látás,

látászavar,

nagyon erős szédülés

– magyarázta.

Póta György azt is kiemelte, hogy a kullancsokat speciális, patikában kapható eszközökkel, a testük összenyomása nélkül szabad csak eltávolítani.

Nyitókép: Pexels.com