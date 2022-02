Dining Guide – Jammertal Arcok – Varga Sándor: „Mi a katarzisbizniszben utazunk"

Varga Sándor nevét Barna Ádám séffel közös éttermük, a Bistro42 kapcsán 2020-ban hallhattuk először a nyilvánosságban. Éttermi körökben régről ismert a többszörös cégtulajdonos, nagyvállalkozó, szenvedélyes gourmet világutazó, aki jelen van immár az online térben is. Nemrég saját nevén YouTube-csatornát indított, amelyen elsősorban üzleti témákkal foglalkozik – pontosan abban a szellemben, ahogyan ő maga is él, és amilyen filozófiával a Bistro42-t is létrehozta.

Az üzletember az újhullámos gasztronómiai élet hajnalán szeretett bele a gourmet éttermek világába, egy egykori kultikus séf, Magyarországra költözött Philippe, a belga esztergomi étterme hatására. Miután Philippe, a belga az újlipótvárosi Balzac utcában folytatta pályáját, több éven át üzlettársak is voltak, ez volt Varga Sándor első vendéglátó vállalkozása.

„Összességében én azt gondolom, hogy országrésztől függetlenül mindenkire ráfér a minőség. Abban pedig csak bízni tudok, hogy egyre többen ki is vannak már éhezve a színvonalra. Mondjuk ki, mi a katarzisbizniszben utazunk, és én őszintén azt gondolom, hogy semmivel nem lehet jobban képezni, oktatni az embereket, mint ha megmutatod, hogy szerinted hogyan kellene ezt csinálni.

Az igénytelenséget már annyi éven, évtizeden át megmutatták előttünk mások, itt az ideje, hogy minél többen megmutassuk az ellenpólusát. Mi ezt mutatjuk meg a Bistro42-ben”

– mesélt a Dining Guide-nak arról, hogy mennyiben számított vakmerő döntésnek egy igazán kozmpolita stílusú étterem nyitása Esztergomban.

"Nagyon egyszerű a válaszom a munkaerő-bonyodalmakra. Pénz és emberség. Ennyi. A minőségi munkát végző embereket meg kell fizetni. Nem csak a vendéglátásban, bárhol. A pályám során több ezer emberrel dolgoztam már együtt, van benne tapasztalatom."

