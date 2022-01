Az erős szél rondít bele az időjárásba

Hétfőn az északi, északkeleti megyékben kevesebb felhőre, többórás napsütésre számíthatunk, és a nap folyamán az északnyugati tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet. Megközelítőleg az ország déli felén viszont jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Elsősorban a nap első felében fordulhat elő gyenge vegyes halmazállapotú csapadék a nyugati vidékeken. Az északi, északkeleti szél nagyobb területen megélénkül, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és Bodrogközben erős lökések is kísérhetik. Emellett a keleti tájakon néhol hordhatja is a havat a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 5 fok között alakul, de északon, északkeleten ennél magasabb értékek is előfordulhatnak.

Kedden mindenütt csökken a felhőzet, nagyrészt derült vagy kissé felhős lesz az ég, általában több órára kisüt a nap. Nem valószínű csapadék. Az északi, északkeleti szelet sokfelé kísérik élénk, a Nyugat-Dunántúlon és keleten erős lökések. Hajnalra jobbára -7 és -1 fok közé hűl le a levegő, de a havas, illetve a szélvédett helyeken -10 foknál hidegebb lehet. Kora délután -1, +4 fokot mérhetnek.

Egy anticiklon peremére kerülünk, számottevő csapadék nem várható a következő napokban. Szerdán lehet a leghidegebb, utána pár fokkal melegebb lesz.

Nyitókép: Peter Muller / Getty