Drámai a helyzet a Balatonon

Továbbra is drámai a helyzet a kikötőhelyeket illetően a Balatonon, de jövőre talán beindul némi mozgás. Hiába készül el nagyjából félezer új hely, ez biztosan nem lesz elég és a rohamos drágulási tendenciát sem töri meg. Az ínséget nemcsak az okozza, hogy mind több a hajó a Balatonon, hanem az is, hogy az újak egyre nagyobbak – derül ki a likebalaton.hu körképéből.

Pontosan nem lehet megmondani, mennyi hajó is van a Balatonon, de a szakma általában nyolcezerre teszi ezt a számot. Nagyjából ugyanennyi a kikötőhely, ki lehet tenni a megtelt táblát a balatoni kikötőkre, és jelenleg nem is lehet kikötőhelyhez jutni.

A nagyjából kilencven balatoni kedvtelési célú kikötőből ötvenöt tud vitorlás hajót is fogadni. Egy új, zöldmezős beruházású marina létesítése minimum kétmilliárd forintot igénylő fejlesztés, a régi kikötök viszont nehezebben birkóznak meg a ma már 36-40 lábas hajóméretek kezelésével.

A kikötői díjak évenként minimum 10 százalékkal, az utóbbi öt évben legalább másfélszeresére nőttek, jelenleg a kisebb, húsz láb körüli hajókévente minimum 600 ezer forint költséggel kalkulálhatnak, az átlag 36-40 láb közöttiek 1,5 millió, az igazán nagyok 2 millió forint tárolási díjjal számolhatnak.

Ugyanakkor a Balaton sokkal több hajót is be tudna fogadni. A nagy alpesi tavakon legalább kétszer ennyi kikötőhely található, de még a sekély Fertő-tavon is van vagy húszezer. Vagyis nem a hajósokkal van a baj, nem is a hajóméretekkel elsősorban, hanem a kikötőhelyek hiányával. Az ún. Balaton-törvény (2000. évi CXII. tv.) még nagyjából húsz helyen tenné lehetővé kikötők létesítését, de az engedélyezési procedúra nagyon nehéz, az önkormányzatok a legnehezebben bevehető bástyák, a rengeteg helyi érdek (ingatlantulajdonosok, politikusok, civilszervezetek) béklyójában.

Nyitókép: MTI/Varga György