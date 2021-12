Torlódnak az érvek amellett, hogy fél 9-kor kezdődjön a tanítás

Az elmúlt években egyre több olyan kutatási eredményre figyelt fel a Magyar Alvás Szövetség, amely arra utal, hogy a gyerekek alvásával egyre több a gond. Mint G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke érdeklődésünkre elmondta, mennyiségi és minőségi problémák is vannak.

"Maga a pandémiás helyzet is erősítette ezt, hiszen most már látjuk, hogy a megváltozott életkörülmények jelentősen befolyásolták az életvitelt is" – fogalmazott.

Mindezeken kívül több alvásszakértő és -kutató is felismerte azt, hogy valószínűleg

az alvásidő csökkenése hat negatívan az alvásminőségre,

"és ez az egész hatással van a következő napi teljesítményre is". A szövetség saját felmérése – amelyet a Szinapszis Egészségkutatóval végeztek – hasonló következtetésekről számolt be.

"Mi is úgy látjuk, hogy az iskolás korú gyermekek, az általános és középiskolások körében foglalkoznunk kell az alvás minőségével" – figyelmeztetett. G. Németh György kijelentette, reggel 8 órakor, illetve 0. óra esetén 7-kor "használhatatlanok a gyerekek".

"9 óra körül jön meg az a késztetés és készség, hogy a gyerekek koncentrálni tudnak. Tehát azok a gyerekek, akik 8 órára járnak iskolába, 6 és 7 óra között kelnek, vannak, akik ennél jóval korábban is. Ezt az időpontot pedig ki lehetne tolni, ugyanis akár fél órával több alvásidő is jelentős mértékben javíthatna az alvás minőségén. Ezért azt javasoljuk, hogy legkorábban fél 9-kor kezdődjenek az órák, de ennél még jobb lenne a 9 órai tanításkezdés" – részletezte szakmai elképzelésüket.

Rámutatott, az Egyesült Államok több tagállamában már bevezették és működik a későbbi kezdés.

"Elég jók a tapasztalatok. Egyébként

egy tanévben ez 30-40 órával több alvást jelent a szülőknek is."

Felmérések szerint a mai tizenévesek alváshiányához a 8 óra alatti alvásidő vezet(ett) el, az alváshiányos diákok pedig még sokkal veszélyeztetettebbek a kábítószer, a cigaretta vagy az alkohol által.

"Teljesítőképességük alacsonyabb szintű, ami depresszióhoz is vezet, és nagyobb a baleseti kockázat is" – tette hozzá G. Németh György.

