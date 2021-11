Nagy esőt hoz a hullámzó frontrendszer, már látszik, mikor nyugszik meg az időjárás

Az elmúlt időszak időjárását meghatározó anticiklon uralma fokozatosan véget ér, ugyanis nyugat felől már a kontinens belső területei fölé nyomulnak a légköri frontok.

A Brit-szigetek térségében örvénylő ciklon Nyugat-Európában felhős, csapadékos időt okoz, több helyen jelentős mennyiségű eső is lehull, az Alpokban pedig havazás is előfordul.

Szárazföldünk középső és keleti országaiban egyelőre még nyugodt, napos, száraz az idő a hajnali párásság és köd megszűnését követően.

Az Ibériai-félsziget délkeleti partvidékén szokatlanul meleg levegő áramlik egy érkező hidegfront előtt, a legmagasabb hőmérséklet helyeként eléri a 30 fokot is. A Kárpát-medence időjárására kedd estig a fent említett ciklon és a hozzá kapcsolódó frontrendszer lesz hatással, így felhősre, csapadékosra fordul az idő.

Hazánkban kedden túlnyomóan borult lesz az ég, de

kora délutántól délnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet,

így a Dunántúlon már néhány órára kisüthet a nap. Országszerte várható eső, zápor: a csapadékzóna napközben fokozatosan északkelet felé helyeződik, miközben gyengül, késő este az északkeleti határt is elhagyja. A délkeleti szél sokfelé lesz élénk, hétfőn a Kisalföldön erős is. Kedden átmenetileg északnyugatira vált a légmozgás, és már másutt is lehetnek erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 10 fok között alakul, de a derült északkeleti részeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 8 és 14 fok között alakul, de délen, délkeleten ennél enyhébb, míg a csapadékos északi, északkeleti tájakon hűvösebb is lehet.

