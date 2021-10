Federer-villamos indult a világklasszis szülővárosában - fotó, videó

A 40 éves korábbi világelső az Instagram-odalára is feltöltött a Federer-express első útjáról képeket és videót, azt írva, hogy "Köszönöm a hihetetlen megtiszteltetést!", illetve hogy gyerekként gyakran utazott a nyolcas villamoson Baselben.

Hopping aboard the Fedexpress!???Thank you for the incredible honor. It feels like just yesterday I was a boy getting to practice everyday on No.8 ?? Dangge Basel pic.twitter.com/F396FkIg1H