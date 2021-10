Nem marad eszköztelen, akinek lassú a net otthon

Ha gondot észlelünk az internetszolgáltatás sebességével, és ez rendszeresen előfordul, van hová fordulni; az NMHH a Szélessáv.net oldalon egy megújulut netsebességmérőt üzemeltet - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az Infostarttal.

Ami a segítség most, hogy hogy dokumentált mérési jegyzőkönyv áll a bajt észlelők rendelkezésére. Az elmúlt évben a külső felhasználók több mint kétmillió mérést végeztek el a független hatósági felületen, szám folyamatosan növekszik.

A Szelessav.net térképein azt is megnézhetjük, hogy lakóhelyünkön melyik szolgáltató milyen sebességű internetet biztosít. Ezt azért is érdemes megtennünk, mert a hirdetésekben sokszor olyan optimális internetsebességet szerepeltetnek, ami a valóságban szinte sosem érhető el. Ez a szám nagyban eltérhet a szolgáltatás részletesebb leírásában feltüntetett garantált internetsebességtől, amit a szolgáltató ténylegesen vállal.

Mielőtt panaszkodnánk

A le- és feltöltési sebességet meglévő szolgáltatásnál is érdemes tesztelni és összevetni a garantált értékekkel. A szoftveres méréshez célszerű regisztrálnunk a szelessav.net-en, ekkor ugyanis a rendszer rögzíti a mérési eredményeket és azok pontos helyét, idejét. Ha a mért értékek hosszabb távon elmaradnak a garantált sebességtől, panaszunkat a szolgáltató még mindig elháríthatja arra hivatkozva, hogy a mi készülékünkben lehet a hiba vagy azzal magyarázva, hogy egy internetkimenetet egyszerre több eszközön is használhattunk.

Erre jelent megoldást a hardveres mérés. Mérődobozt a https://szelessav.net/hu/hardverpartner oldalon rendelhetünk ingyenesen. A mérődobozt a felhasználó a mellékelt leírás alapján közvetlenül az internetszolgáltatás végpontjára telepítheti, ami heteken át különböző napszakokban végez méréseket és rögzíti is azok eredményét. Ha ezek a számok is alatta maradnak a megkívánt internetminőségnek, az már erős alapja a reklamációnak. Az NMHH hardverének rendszeres, visszakereshető mérési eredményeit a szolgáltatók is ismerik és elfogadják.

Az NMHH a mérőrendszert a 2015-ös indulás óta folyamatosan fejleszti. Jelenleg hardverrel 1 gigabites, szoftverrel 2 gigabites internetszolgáltatás mérésére is alkalmas a szelessav.net. Okostelefon böngészőjéből pedig akár már az 5G-hálózatok mérése is elvégezhető. Magyarországon ugyanakkor az elérhető 5G egyelőre nagyrészt a 4G-technológiára támaszkodik; önálló (standalone) 5G-hálózatok nincsenek, így az 5G hatósági mérése még csak tesztüzemben folyik.

Nyitókép: Pixabay