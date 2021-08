Vegyünk vagy inkább béreljünk lakást a gyereknek?

Természetesen ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, meg kell vizsgálnunk, mennyit költenénk albérletre, míg a gyerek egyetemre jár, illetve milyen áron kapnánk megfelelő lakást. A döntést természetesen nagyban befolyásolja az is, hogy ki tudjuk-e fizetni egy az egyben egy lakás árát, vagy kisebb-nagyobb összegű, igaz jelenleg kedvező kamatozású hitelt kell hozzá felvennünk.

Visszajön-e az ára?

Egy felsőoktatási intézménybe általában 3-5 évig jár a gyermekünk. Vajon ez alatt az idő alatt visszajön az ára egy lakásnak, ha nem kell albérletet fizetni? Bármilyen magasak is az albérletárak Budapesten, a jó elhelyezkedésű ingatlanok árai szintén annyira magasak, hogy nincs az a fiatal, aki annyi évig járna egyetemre, hogy az évek során kifizetett albérleti díjak kitegyék egy lakás árát, így a lakásvásárlásban ennél sokkal hosszabb távon kell gondolkodni.

Egyszobás kiadó kis lakásokat például már 100-120 ezer forint + rezsiért lehet bérelni a legtöbb egyetemhez közel eső VIII., IX. és XI. kerületekben.

Más a helyzet persze akkor, ha egy két különnyíló szobás lakást veszünk, aminek az egyik szobáját kiadhatja az egyik társának, de a lakás ára még így sem fog a felsőoktatásban töltött évek alatt megtérülni.

Ezért csak akkor érdemes lakást venni, ha számíthatunk arra, hogy gyermekünk a városban marad dolgozni is, vagy ha a lakást befektetésnek tekintjük, amit később, szintén jó áron eladhatunk vagy kiadhatunk.

Egy másfél-kétszobás lakást például 160-200 ezer forint + rezsiért bérelhet két egyetemista, az egyetemekhez legközelebb eső környékeken.

Milyen lakást válasszunk?

Ha a fenti szempontot tartjuk fontosnak, akkor kiemelten kell figyelnünk a lakás elhelyezkedésére, egy lakás értékállóságát ugyanis elsősorban ez befolyásolja. Az egyetemek közelében található lakások mindig jó befektetésnek bizonyulnak, csakúgy, mint a belvárosi, vagy valamely közlekedési csomópont közelében elhelyezkedő lakások, de fontos a lakás állapota is. Természetesen nem kell, hogy vadiúj legyen, de műszakilag mindenképpen legyen jó állapotban.

Ha befektetésben gondolkodunk, fontos figyelembe vennünk a lakás méretét is. Mint már említettük, egy kétszobás lakás előnyösebb lehet, mint az egyszobás, hiszen egyik szobáját kiadhatjuk és nem kerül sokkal többe, mint egy egyszobás. Ugyanakkor, ha hosszú távra tervezünk, akkor is fontos figyelembe venni, hogy a kettőnél több szobás lakásokat és az egyszobás lakásokat is lényegesen nehezebb kiadni, mint a kétszobásokat.

Egy egyetemekhez közeli kétszobás eladó lakást például már 25-40 millió forintért megkaphatunk.

Persze felmerül a kérdés, hogy mi számít kétszobásnak. A hirdetők is sokszor bizonytalanok ebben a kérdésben, így simán előfordulhat, hogy egy amerikai konyhás nappalival és 1 hálószobával rendelkező ingatlant vagy két egymásból nyíló szobával rendelkező ingatlant hirdetnek kétszobásként. A legjobb befektetés mindenképp a két különnyíló szobával vagy amerikai konyhás nappali + 2 szobával rendelkező lakás.

Érdemes-e hitelből vásárolni?

Ez mindig attól függ, hogy a vételár mekkora része áll rendelkezésünkre, és mennyi hitelt kell felvennünk. Addig, amíg a havi törlesztőrészlet alacsonyabb, mint amennyit albérletre kellene kiadnunk, érdemes a vásárláson gondolkodni, de ne feledjük, hogy míg az albérletet csak néhány évig fizetnénk, addig a törlesztőrészlet 10-20 évre állandó kiadást jelent. Tehát csak olyan lakást érdemes hitelből venni, ami tartja az értékét, és amit később is kiadhatunk, ha nem használjuk.

Egyszobás egyetem környéki lakásokat például már 20-30 millió forint között is lehet kapni.

Szerencsés helyzetben vagyunk, ha egy nagyobb lakást sikerül olyan feltételekkel vásárolnunk, hogy a törlesztőrészlet kisebb, mint amennyi egy szoba bérleti díja. Ekkor ugyanis a szoba kiadásából származó bevétel már az első évtől kezdve fedezi a törlesztőrészletet.

Támogatott tartalom

A cikk megjelenését az ingatlantájoló.hu támogatta.

Nyitókép: Pixabay