Másnap Máshogy: bulikalauz szakemberektől

A Másnap Máshogyan kampány lényege, hogy szakértők és különböző influenszerek közreműködésével segítsék a fiatalokat az okos fesztiválozásban – foglalta össze az InfoRádiónak Antal Emese. Vagyis, ha isznak, akkor azt tudatosan tegyék, megfelelően felkészülve rá.

A dietetikus-szociológus kiemelte, azért csatlakozott a kezdeményezéshez, mert a táplálkozásnak fontos szerepe van az alkoholfogyasztáskor. Mint mondta,

üres gyomorral senki ne induljon „partizni”,

előtte mindenképp fogyasszon valami laktatót, ami lehet akár egy pizza, vagy egy tál spagetti. Ugyancsak lényegesnek nevezte a víz, illetve a hidratálás kérdését. Megjegyezte, már az is jó, ha a bort például nem önmagában fogyasztjuk, hanem fröccsként, hiszen az alkoholnak komoly vízhajtó hatása van. Antal Emese arra is felhívta a figyelmet, hogy a kisebb testtömegű emberek vérének a térfogata is kisebb, emiatt ugyanannyi alkohol elfogyasztása akár magasabb véralkoholszintet is eredményez.

„ És számoljunk az alkoholtartalommal is” – fűzte hozzá. Tehát, hogy

ha valami töményet szeretnénk fogyasztani, legyen mellette valami alkoholmentes ital is

– a legjobb szomjoltó a víz, ami egyben segít a hígításban is. Annál is inkább, mert ha valaki túl sok alkoholt iszik, és mellé nem fogyaszt elegendő vizet, másnap a fejfájás garantált, rosszabb esetben gyomor-bélrendszeri problémák, több napig eltartó gyengeség is előfordulhat. Szintén fontosnak nevezte az elvesztett ásványi anyagok és vitaminok pótlását.

Nyitókép: Pixabay