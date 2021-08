Tornádóveszély – vészjósló viharrendszer érte el délnyugat felől az országot

„Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat a térképen látható járásokra a legmagasabb fokozatú riasztást!” –írja MetNet a Facebookon.

Heves zivatarokra figyelmeztetnek. Erős szél és jégeső is lehet.



„Az ESTOFEX azaz Európai Viharjelző Szolgálat szerint a megjelölt területen megfelelő feltételek mutatkoznak tornádók kialakulásához is – írják –, persze a bizonytalanság a mai napra vonatkozó prognózisokban jelentősnek mondható. Érdemes megjegyezni továbbá hogy az ország egész területén, de legnagyobb eséllyel az északi, északkeleti tájain alakulhatnak ki komoly viharok, többek között szupercellák. A zivatarok szervezett rendszert is alkothatnak amelyeket károkozó szélrohamok és nagy méretű jégesők kísérhetnek. Előfordulhat bőven 100 km/h feletti széllökés ezekben a zivatarcellákban, illetve a legerősebb szupercellákban akár 5 cm-t meghaladó jégátmérő is lehet!”

Nyitókép: Villámlás és viharfelhők az erdélyi Csíkrákos felett 2021. június 26-án. MTI/Kiss Gábor