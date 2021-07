Már Magyarországon a sáros eső

A felettünk lévő nagy mennyiségű szaharai por keveredett a hajnalban kialakult záporokkal, zivatarokkal nyugaton, emiatt több helyen sáros eső alakult ki, ami az autókon is elég feltűnő nyomott hagyott – írta az Időkép.

A portál szerint délután és este a Dunántúlon és a középső országrészben, köztük főváros környékén is várhatóak záporok, zivatarok, melyeket nagy eséllyel kísérhet sáros eső. Nagykanizsa, 2021. július 14. Szaharai homok nyomai egy autón az éjszakai eső után Nagykanizsán 2021. július 14-én. MTI/Varga György

A jelenségről, Csonka Tamás, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa az InfoRádiónak azt mondta: főként hidegfrontok előtt kialakuló erős áramlás miatt történik meg, hogy a szél fölkapja a nagyon finom részecskéket. A szaknyelv ezt nedves szállítószalagnak nevezi, amely nagyon-nagyon hosszú, több ezer kilométeres is lehet, és kicsit emelkedő. Az alacsony szintekről, a talaj közeléből fokozatosan emelkedik egy ciklon előtt és úgy csavarodik föl. Mint mondta, most a lengyel területen is látható, de eljuthat egészen Skandináviáig is.

Nyitókép: Varga György