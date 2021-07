Különleges útikalauz készült a Dunakanyarról

A KanyarGO térkép egy válasz arra, hogy a Dunakanyart tömegturizmus fenyegeti – mondta az InfoRádióban az Egymeder Csoport alapítója. Pálfai Domokos szerint a Dunakanyar mint turisztikai régió eddig is nagyon közkedvelt volt, de óriási robbanás előtt áll, hiszen egyre nagyobb figyelmet kap, egyre több turista érkezik, ami feszültségekhez vezet.

Mint fogalmazott,

„a tömegturizmus, a robbanásszerű betelepülés és a városok növekedése elkerülhetetlen VII. kerületi dzsentrifikációs feszültséget okoz”.

A térképet száz helyen teszik elérhetővé – tette hozzá Pálfai Domokos, aki szerint pár vállalkozás, egyesület és alapítvány a KanyarGo térképpel szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon sokan szeretnének többet tenni a környezetért és a környezetükben élőkért. Így jött az ötlet, hogy a közös platform az a fenntarthatóság és a fenntartható ember- és természetközeli turizmus megteremtése.

Az Egymeder Csoport alapítója megjegyezte, korábban is már sokan használták a térképformátumot arra, hogy promotáljanak valamit: a Balaton környékén is jelent meg már igényes gasztrotérkép, a fővárosban pedig már „tevékenykedik” a Green Guide Budapest, ezért úgy gondolták, ha ők is térképre tudják tenni a fenntarthatóságot, akkor azzal segíteni tudják a régiót. A trendek azt bizonyítják, egyre több utazó, vásárló már nemcsak egy terméknek a minőségét nézi, hanem a mögötte álló cégeket, vállalkozásokat, márkákat is. KanyarGO

A KanyarGO tehát csak olyan vállalkozásokat népszerűsít, amelyek vállalják, hogy fenntartható módon működnek és arra ösztönzik a turistákat, hogy ne autóval keressék fel a vidéket, mert azzal egy kilogramm szén-dioxidot spórolnak meg, és a közlekedésben, illetve a parkolásban sem okoznak káoszt – mondta az InfoRádióban Pálfai Domokos.

Nyitókép: KanyarGO