Windows 11: színt vált a kék halál

A Microsoft a híres és senki által nem kedvelt kék halál képernyőt is megváltoztatja a Windows 11-ben – írja a The Verge alapján a 24.hu. A szoftveróriás éppen teszteli, és a rendszer végleges stabil verziójával bevezeti a rendszer összeomlásakor jelentkező „fekete halált” (Black Screen of Death, BSOD), ami lényegében annyiban különbözik, hogy a teljes képernyőt elfoglaló hibaüzenet háttérszíne nem a rikító kék, hanem a némileg kellemesebb fekete.

A hibaüzenet ugyanaz marad: egy szomorú fejecske, QR-kód és maga a hibaüzenet. A Microsoft egyelőre nem kommentálta, hogy miért döntött a színváltás mellett.

2012-ben egy szomorú szmájlit tettek hozzá a képernyőhöz, 2016-ban az üzenetet kibővítették QR-kóddal.

Microsoft’s Blue Screen of Death (BSOD) is changing to black in Windows 11 https://t.co/fUrkOl7AOq pic.twitter.com/Swpeo6a3As — The Verge (@verge) July 1, 2021

Nyitókép: microsoft.com