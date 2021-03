Ilyen luxusjachtos ütközést ritkán látni – videók

Nem mindennapi hajós baleset történt a múlt héten a Saint-Martin szigeten a Kis-Antillákon: egy GO nevű, 90 millió dolláros luxusjacht kétszer egymás után is nekiment a dokknak, amikor megpróbált kikötni – szúrta ki a hvg.hu.

Ahogy az a felvételeken is látszik és az Autoevolution cikkében is olvasható, a második ütközés volt a komolyabb, elvitte a dokk egy részét. A Sint Maarten Yacht Club szerint jelentős káruk keletkezett, és kíváncsiak arra, hogy vajon a hajó biztosítása fedezni fogja-e ezt. A felvételek tanúsága szerint a jacht oldala is komolyan megsérült. A Daily Herald úgy tudja, a balesetet a 77 méteres hajó számítógépének meghibásodása okozhatta. A luxusjacht egy Hans Peter Wild nevű svájci üzletemberé, és luxusszinten elég jól áll: van benne gőzfürdő, edzőterem, medence, jacuzzi és mozi is. Azt nem tudni, hogy ő a fedélzeten volt-e, amikor a baleset történt.

Íme a képek, egy távolabbról a két ütközéssel (gyorsított felvétel), majd két közelebbi (egy a partról, egy pedig egy másik vízi járműről) a második ütközésről:

Nyitókép: YouTube/stefan veraguas