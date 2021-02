A fél országra kiadták a figyelmeztetést - időjárás a hét végéig

A tartós, sűrű köd veszélye miatt csütörtökre is figyelmeztetést adott ki a fél országra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A veszélyjelzés szerint Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kell e kellemetlen jelenségre számítani, de ködfoltok máshol is kialakulhatnak.

A fagypont alatti területeken néhol gyenge ónos szitálás is előfordulhat.

Az előrejelzés szerint csütörtökön a csúcshőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a tartósabban borult, ködös északkeleti tájakon csak 9-14 fokot mérhetnek.

Az időjárás a következő napokban is hasonlóan alakul, és a szerdaihoz hasonlóan főként nyugaton akár a 20 Celsius-fokos értékeket is meghaladhatja a hőmérséklet. Változás csak szombaton várható, amikor egy hidegfront éri el a Kárpát-medencét - megerősödik a szél, vastagabb felhők érkeznek, lehet csapadék is.

