Törölje le: rosszindulatúvá vált a frissítéstől egy népszerű alkalmazás

Csupán egy frissítés elég volt arra, hogy egy korábban ártatlan androidos QR-kód-olvasóból rémálom váljék. Nagy népszerűségnek örvend az androidosok körében a Lavabird Ltd. által kiadott Barcode Scanner, évek óta letölthető (volt) a Google Play áruházból, és több mint tízmillióan éltek is a lehetőséggel. Az app vonzereje, hogy egy alkalmazáson belül kínál QR-kód-olvasót és vonalkód-generátort. Rengetegen telepítették már, és nem is volt vele semmilyen gond, legalábbis egy közelmúltban megjelent frissítésig – figyelmeztet a hvg.hu a Malwarebytesra hivatkozva.

A felhasználók váratlanul megjelenő hirdetésekre, a telepítéskor nemkívánatos, olykor rosszindulatú programokra panaszkodtak. Kiderült, a QR-kódolvasóban van a hiba,

egy december elején kiadott frissítés okozta a galibát.

A frissítést ugyanazzal a biztonsági tanúsítvánnyal írták alá, amelyet az Android alkalmazás korábbi, tiszta verzióiban használtak.

Már nincs benne a Google Playben az app, de arra figyelmeztetnek, hogy nekünk maguknak kell eltávolítanunk a rosszindulatúvá frissített alkalmazást az eszközünkről.

Nyitókép: MTI/EPA/Friso Gentsch