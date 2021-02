Több centi hó is eshet kedden - előrejelzés

Figyelem, kedd hajnalban, reggel néhol ónos eső eshet!

A hétfőihez hasonlóan kedden is többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több hullámban várható csapadék, az ország nagy részén eső valószínű, de az északi, északnyugati területeken, sőt Budapesten is havas eső várható, illetve Nógrádban, Borsodban havazás, több centis hóesés is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden az ország északi felén 0, +6, délen 7 és 14 fok között alakul.

Szerdán újabb csapadékzóna érkezik, csütörtökön esni fog és betör a hideg is - kérdés egyelőre, hogy mennyi és mennyire tartós hó fog esni. A lehűlés gyors lesz és helyenként akár 15 fokot is eshet majd a hőmérséklet. Mindehhez erős, viharos szél társul majd.

Nyitókép: Pixabay