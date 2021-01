Rászorulókon segít a mémmé vált Bernie Sanders

A fotók, amelyeken a szenátor megszokott meleg, barna kabátjában és egyujjas kötött kesztyűben ül, pillanatok alatt számtalan mémet ihlettek a közösségi médiában. Sanders a népszerűséget arra használta fel, hogy az ezekkel a képekkel piacra dobott pulóverek és más termékek eladásából befolyó összeget jótékony célra gyűjtse össze.

A 79 éves vermonti politikusnak a képével díszített holmikkal az elmúlt öt napban 1,8 millió dollárt sikerült előteremteni.

Sanders elmondta, hogy feleségével együtt elámult a mémek hihetetlen kreativitásán, és nagyon örült, hogy az internetes népszerűséget a vermontiak javára tudta fordítani.

The internet really can be magical pic.twitter.com/Jrwkj2twii — Ashley Holub, PhD (@ashtroid22) January 21, 2021