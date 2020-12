Ismét egy csodaautó tört ripityára

Azt nem tudni, pontosan miként történt a szombati baleset, csak az ismert, hogy a méregdrága Ferrari betonkorlátnak ütközött, emiatt megfordult és kigyulladt - írta a fox32chicago.com alapján a hirado.hu. A járművet egy 22 éves férfi vezette – ő, és a mellette ülő 20 éves férfi csodával határos módon csak könnyebb sérülést szerzett.

A helyszínen készült képek alapján jelentős a kár.

1000 north LSD. Ferrari failed to make curve at Oak Street rolled over. Occupants with minor injuries. Vehicle rented for the weekend. Please observe posted speed limits! pic.twitter.com/pKJaFMW8A9 — Chicago Fire Media (@CFDMedia) November 28, 2020