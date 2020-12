Ne essen kétségbe, ha gluténérzékeny rokon érkezik karácsonykor

A gluténérzékenyek étkezésével kapcsolatos tudnivalókat, tévhiteket összegzett a hirado.hu – a Haas gyűjtése alapján – annak reményében, hogy karácsonykor engedélyezettek lesznek a családi összejövetelek.

"Eredetileg" gluténmentes ételek: rengeteg hétköznapi étel önmagában gluténmentes, és a hagyományos karácsonyi menüben szereplő fogások egy része is ilyen. A halászlé, a töltött káposzta, bármilyen sült hús vagy hal és a köretek nagy része, például a rizs és a krumpli sem tartalmaz glutént. Arra azért figyelni kell, hogy a halászlé esetében hanyagoljuk a tésztát és a halat se forgassuk paprikás lisztbe. A keresztszennyeződésre mindig figyelni kell (vagyis a főzéskor a legjobb a gluténmentes ételeket teljesen külön elkészíteni, hogy még véletlenül se keveredjen bele nemkívánatos összetevő)!

Búcsú a finom édességektől? Korántsem, hiszen már olyan széles a megfizethető gluténmentes alapanyagok kínálata, hogy bárki könnyen varázsol mentes desszertet az ünnepi asztalra.

Fontos, hogy nemcsak a hagyományos liszt, de a sütőpor, sőt a pudingpor is tartalmazhat glutént,

ezért a hozzávalóknál is gondoljuk végig, hogy melyiket kell mentes változatra cserélnünk.

"Fejfájós" pékáruk: ettől a kérdéstől a kenyérsütésre vágyó vendéglátó feje fájhat, ugyanis akármennyire próbálkozunk, a búzalisztes fehérkenyér állagát nem lehet elérni mentes lisztkeverékekkel. Lehet a gluténmentes kenyér is nagyon finom, de talán érdemesebb ezeket és a péksüteményeket gluténmentes változatban a megfelelő helyeken megvásárolni.

Főzés a gyakorlatban: a gluténmentes ételeket mindig külön készítsük el, mindig külön kezeljük, ne tegyük egy tálba például a zsemlemorzsás és a kukoricalisztes rántotthúst, mert azt már nem fogyaszthatja egy gluténérzékeny. Ha neki főzünk, a legjobb, ha az egész menüt gluténmentesre tervezzük, hiszen így kerülhetjük el a legkönnyebben a keresztszennyeződést és megkönnyítjük saját dolgunkat is. Egy falat is megárt, a legkisebb gluténtartalmú összetevő is okozhat súlyos tüneteket.

Gluténmentesség és fogyókúra: Önmagában az, hogy egy termék gluténmentes, még messze nem jelenti azt, hogy egészséges is. Mivel a glutén hiánya befolyásolja az állagot és a tésztaszerkezetet, nagyon sok gluténmentes termék tartalmaz több cukrot vagy hozzáadott zsiradékot a megfelelő állag elérése érdekében, ezért is jobb őket házilag készíteni. Emiatt viszont a gluténmentes diétával fogyni próbálók dolga sem olyan egyszerű.

