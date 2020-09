Elképesztő égi fotóval nyerte egy magyar a nemzetközi asztrofotós pályázatot

A világ legrangosabb ilyen témájú versenyén, az Insight Investment Astronomy of the Year 2020-on Schmall Rafael, a SEFAG Zrt. által fenntartott Zselici Csillagpark munkatársa az Ember és az Űr nevet viselő kategória első helyét szerezte meg. A siker értékét növeli, hogy Francsics László tavalyi összetett első helye után másodszor kerül hazánkba a rangos elismerés.

Mint a csillagpark fenntartója írta, a magyarországi asztrofotós körökben komoly hírnévvel bíró Schmall Rafel kapott már elismerést a NASA-tól és kétszer elnyerte a National Geographic Magyarország Év asztrofotója díját. Képeiből az érdeklődők állandó kiállítást tekinthetnek meg a Kaposvárhoz közeli Zselici Csillagparkban. A Technológia börtönében címet viselő kép nemcsak bravúros fotótechnikai megoldásával érdemelte ki a zsűri elismerését, hanem témaválasztásával is egy fontos problémára irányítja rá a figyelmet.

A magyar induló Facebook-oldalán tavaly szerepelt a győztes fotó:

A most kiadott kommüniké emlékeztet, hogy az expozíciós idővel készített képen a csillagok előterében lévő vékony fehér csíkok valójában kereskedelmi műholdak. Ezek az űreszközök gombamód szaporodnak bolygónk körül. Csak az Elon Musk nevével fémjelzett Starlink több mint tízezer darabot tervez pályára állítani és nem ők az egyetlenek. A műholdak szabad szemmel ugyan nem érzékelhetőek, de kellően nagy számban mérhetően megemelik az égbolt fényességét. Hiába építünk jelentős költséggel egyre nagyobb és profibb csillagászati távcsöveket, a műholdak miatt zajosabbá váló égbolt megnehezíti, vagy akár el is lehetetleníti a tudományos kutatásokat. A zavaró hatások nemcsak a kutatóknak okoznak kellemetlenséget, a csillagokat pásztázó amatőrök is kénytelenek szembesülni velük.

A SEFAG Zrt. Somogy megyében 90 ezer hektár állami tulajdonú erdőterület kezelője. A változatos adottságokkal rendelkező területen vadgazdálkodással, fakitermeléssel és erdőműveléssel, az erdők gondozásával és megújításával foglalkozik. A SEFAG Zrt. üzemelteti többek között a Zselici Csillagparkot, a Mesztegnyői Erdei Vasutat és a kaposvári Erdők Háza Látogatóközpontot - áll az összegzésben.

Az összes győztes fotót nagy méretben többek között itt lehet megtekinteni.

Nyitókép: A Zselici Csillagpark turisztikai komplexuma (MTI/Varga György)