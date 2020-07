Szúnyogvész: ne (csak) fentről várjuk a megoldást!

Idén igen sok szúnyog "jelentkezett" tavasszal, nem úgy sikerült a gyérítés, mint az elmúlt években, a munkát pedig a koronavírus miatti általános leállás is ellehetetlenítette.

Mint a Duol.hu portálon olvasható, Dunaföldváron sereglettek össze az európai szúnyogellenes tevékenység fő felelősei, és együtt próbáltak megoldásra lelni.

A vendéglátó fél bemutatta a spanyol partnernak a Dunaföldvárra telepített szén-dioxid-csapdára épített számítógépes szúnyogszámlálót, ezzel mérhető az invázió nagyságrendje.

A spanyol fél már hosszú évtizedek óta foglalkozik a problémával, az ország pedig letette a garast a biológiai gyérítés mellett, ami hosszú távon ugyanolyan hatékony, mint a kémiai, de sokkal kevésbé természetkárosító.

A szakemberek szerint viszont nem is biztos, hogy a szúnyogellenes küzdelem erőforrásai pénzre fordíthatók, ugyanis a lakosság is tehet a szúnyogok ellen: könnyen lehet ugyanis, hogy a házak környékén megjelenő szúnyogok a házak környékén is keltek ki pocsolyákban, virágcserepekben, medencékben, egyéb pangó vizekben.

Nyitókép: Wikipédia/James Gathany/CDC