Különleges járművek tűnnek fel a Balatonnál a hétvégén

Július 4-én és 5-én, továbbá augusztus 1-jén és 2-án a Nohab, a Szergej és a Púpos mozdonyokon felül idén egy 424-es gőzmozdony is a Tekergő gyorsvonatok, illetve a menetrend szerinti vonatok elé áll, hogy elsuhanjon az észak-balatoni vonal állomásai felé. A megújult Utasellátónak köszönhetően a régi és a mai idők fedélzeti vendéglátásával is találkozhatnak az utasok.

A MÁV legismertebb, három és fél évtizeden át gyártott gőzmozdonya, a 424-es idén először a retró hétvégén mutatkozik be. A Bivaly, vagy Nurmi becenéven ismert gőzmozdony július 4-én és augusztus 1-jén, szombaton a Kőbánya-Kispestről 7:47-kor induló, sötétkék, vékonycsíkos kocsikból álló (1972-es számú) Tekergő gyorsvonatot továbbítja Székesfehérvár és Tapolca között. Július 5-én és augusztus 2-án, vasárnap a Tapolcáról 8:45-kor induló (19747-es számú) fekete (olajzöld) kocsikból álló személyvonat mozdonyaként közlekedik, visszafelé pedig a Balatonfüredről 17:40-kor induló (19748-as számú) személyvonat élén lesz látható.

A gőzmozdony vontatta szerelvények mellett számos kultikus magyar mozdonytípus is megjelenik a vonatok élén, mint a gyári fényezésre visszafestett Csörgő, mely a 70-es éveket idéző festésével és korhű, zöld szerelvényével igazi klasszikus balatoni vonatos élményt nyújt. A mozdony néhány Tekergő gyorsvonatot és személyvonatokat továbbít majd.

A Nohab mozdonyok húsz éve búcsúztak el a közforgalomtól. A retró hétvége alkalmából két ilyen mozdony is közlekedik a Kék Hullám sebesvonatokban. Ritkaságuk és különleges származásuk miatt mindvégig nagy megbecsülésnek örvendtek és ma is népszerűek.

A Szergej becenéven ismertté vált dízelmozdonyok a tehervonatok élén ma is nélkülözhetetlenek, korábban, a nyári szezonban rendszeresen láthatók voltak személyvonatok élén is. Ebből a mozdonyból három az eredeti színét kapta vissza az elmúlt évek során, ezek közül kettő is közlekedni fog a retró hétvégeken. Szombat reggel a Székesfehérvárról induló vonatot egy M41-es mozdonnyal közösen továbbítja, míg vasárnap kora délután a Tapolcáról induló vonatban a ’60-as éveket idéző gyorsvonati kocsikkal közlekedik.

A "Szergej" (Forrás MÁV-START/Németh Andor)

A Púpos becenévre hallgató M40-es mozdonyok (nyitóképünkön) a tavalyi rendezvényhez hasonlóan idén is megjelennek a Balaton északi partján. Két nosztalgiafestésű mozdony párban fog közlekedni, a Tekergő gyorsvonatokban. A szerelvényben egy zöld színét visszakapott poggyászkocsi, és egy nosztalgia-étkezőkocsi is, melyben a ’70-es, ’80-as évek Utasellátó hangulata az étel- és italkínálatban is megelevenedik. Az étlapon szerepel majd többek között babgulyás, paprikás csirke, sertéscsülök, rétes és csokiroló is, az italok között pedig szörpök és kimért balatoni borok, illetve fröccsök is helyet kapnak.

A retró étkezőkocsi mellett a modern Utasellátó szolgáltatás is bemutatkozik egy új arculatú, rend szerint a nemzetközi vonatokban közlekedő CAF étkezőkocsival, amely egyedülálló módon közlekedik majd a Balaton északi partján. A Balaton expresszek kínálatát felvonultató étkezőkocsi a rendezvény szombati és vasárnapi napjain a Budapest-Déli és Tapolca közötti 19700 – 19705 számú Kék Hullám sebesvonat-párban közlekedik.

Valamennyi vonat normál díjszabással közlekedik, azokon a MÁV-START által biztosított összes kedvezmény és különleges ajánlat – így az új Balaton24 és Balaton72 napijegy is – igénybe vehető, kerékpár is szállítható. A Kék Hullám vonatokon az InterCity kocsik, a gyorsvonati kocsik a Budapest–Balatonalmádi szakaszon, a Tekergő gyorsvonatok a Budapest–Székesfehérvár szakaszon korlátozott számban váltható pótjeggyel vehetők igénybe.

A különleges vonatokon is ügyelni kell a járványügyi intézkedések betartására, így az arc eltakarásra, ami továbbra is kötelező.

További információ és menetrend itt.

Nyitókép: MÁV-START/Németh Andor