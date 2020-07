Visszatértek a 70-es évek a Balatonhoz - fotók

Az idei év újdonságaként gőzmozdony is forgalomba állt, a korábbról ismert sötétkék gyorsvonati szerelvény mellett pedig egy zöld színű személyvonat is bemutatkozik. Az újjászervezett Utasellátónak köszönhetően a régi és a modern idők fedélzeti vendéglátásával is találkozhattak az utasok az egyes vonatokon közlekedő étkezőkocsikban.

Augusztus első hétvégéjén is kifutnak a régi mozdonyok a balatonnál. A Székesfehérvár és Balatonfüred közötti fejlesztések – különösen a villamosítás – a következő években jelentősen át fogja alakítani a vonal arculatát, így számos helyen akár megismételhetetlen utazási és fényképezési lehetőségek várnak majd a résztvevőkre - olvasható a MÁV honlapján. M62-es dízelmozdony továbbítja gyorsvonatát Aszófőnél a MÁV nosztalgiahétvégéjén 2020. július 4-én. A háttérben a Sajkodi-öböl látható. MTI/Máthé Zoltán M41-es dízelmozdony továbbítja személyvonatát Révfülöpnél a MÁV nosztalgiahétvégéjén 2020. július 4-én. MTI/Máthé Zoltán M61-es dízelmozdony továbbítja gyorsvonatát Szepezdfürdőnél a MÁV nosztalgiahétvégéjén 2020. július 4-én. MTI/Máthé Zoltán M61-es dízelmozdony továbbítja a Tekergő nevű személyvonatot Balatonakarattyánál a MÁV nosztalgiahétvégéjén. MTI/Máthé Zoltán

Nyitókép: Máthé Zoltán